組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！コットンベースの乾いた質感に、女性らしいうるおいをもたらす、しなやかなサテン素材。ぎらつきをおさえた高貴な輝きにより、トップスの気負わないムードは残しつつ、TPOをわきまえたきちんと感を得られる利点もあり。【POINT】白Tにヘルシーなツヤを足せる、シャンパンベージュのキュプラ素材。ヴィンテージ