唇の日焼け対策は大丈夫？顔や身体の日焼け止めは塗っていても、意外と見落としがちな唇の紫外線対策。紫外線カット効果＜SPF／PA＞に加え、保湿・リップメイクができる「UVカットリップ」のおすすめ10選をご紹介します！「唇は日焼けする？」「顔用の日焼け止めを塗ってもいい？」などの素朴な疑問も解説します。唇の日焼け・紫外線対策は必要？「UVカットリップ」とはUVカットリップ唇の紫外線・くすみ対策日焼け止め夏場の