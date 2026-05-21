母が毎日作ってくれる弁当を食べなかったヒロト。そんなある日…【漫画】「幽霊が視える葬儀屋さんと閉じられた弁当箱」を読む朝早く起きて作ってくれた弁当を、いつも当たり前のように残していた。反抗期の息子が母にぶつけた「無理してまで作れなんて誰が頼んだよ」という言葉。その日が、母との最後の会話になるとも知らずに――。2026年5月現在、SNSで「過去一番泣いた」「涙腺が崩壊した」と1.8万超の「いいね」を集めている