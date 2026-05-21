両手を自由にしたいというニーズの高まりから、ビジネスシーンでもリュックを活用するスタイルが主流となった現在。しかし、PCやマイボトル、ガジェット類を詰め込んだリュックは想像以上に重く、肩や腰に負荷がかかってしまう。【写真】無重力リュックこの「重いリュック問題」を解決するために採用されたのが、「自動車のサスペンション構造」だ。背面に搭載された特許技術「AGS（ANTI GRAVITY SYSTEM）」が、歩行時の動きに合わ