「え、リュックが浮いてる？」 肩の重さを40％軽減する「無重力リュック」が洋服の青山から登場！
両手を自由にしたいというニーズの高まりから、ビジネスシーンでもリュックを活用するスタイルが主流となった現在。しかし、PCやマイボトル、ガジェット類を詰め込んだリュックは想像以上に重く、肩や腰に負荷がかかってしまう。
【写真】無重力リュック
この「重いリュック問題」を解決するために採用されたのが、「自動車のサスペンション構造」だ。背面に搭載された特許技術「AGS（ANTI GRAVITY SYSTEM）」が、歩行時の動きに合わせて上下にスライド。重力による衝撃を吸収し、体感重量を約40％も軽減するという。さらに撥水加工も施されており、急な雨でも安心の設計となっている。
■開発担当者インタビュー
驚異の技術について、開発の舞台裏を青山商事株式会社の担当者に聞いた。
ーー自動車のサスペンション技術をリュックに応用するうえで、最も苦労した技術的な壁は何でしたか？
サスペンションの「反発力」の微調整に苦労しました。荷物の重さに左右されず衝撃を打ち消す特許技術AGSにより、理想の浮遊感と安定した背負い心地を高い次元で両立させています。
ーー体感重量40％減という数字は驚異的ですが、実際に試してみたお客様からはどのような驚きの声が上がっていますか?
以下のようなお声をいただいています。
・PCやマイボトルなどの重量物を入れた際に、「歩くたびにリュックが弾んで重さを逃がしてくれる」という独自の浮遊感に対し、驚き感動した
・背負った瞬間に、重さが消える感覚がある
・立ち止まっている時よりも、歩行や走行といった「動き」が加わった時にこそ軽く感じる
ーー15万回の耐久テストを設定した背景には、ビジネスシーンでのどのような使用状況を想定されているのでしょうか？
ハイブリッドワークの定着により、毎日ノートPCなどの重量物を運ぶ過酷なビジネス環境を想定しています。
ーー正しい姿勢を維持できる設計とのことですが、どのような構造が姿勢のサポートに寄与していますか？
歩行時の衝撃をAGSが吸収し、肩への荷重ピークを逃がすことで前屈みを防ぎます。背筋を伸ばしやすく、PCワーク世代の悩みである凝りや腰痛の緩和をサポートする、体に寄り添う設計です。
ーー今後、この「無重力」技術をビジネスリュック以外の製品(たとえば学生向けや旅行用など)へ展開する構想はありますか？
今回のバックパックが好評のため、ビジネス遣いを軸とした新たな商品企画を検討中です。
■重い荷物から解放される新時代のビジネスギア
PCや書類、水筒。重い荷物でも、この「無重力リュック」があれば移動のストレスは劇的に軽減される。自動車の知恵をカバンに詰め込むという「プロの解決策」が、現代人の疲れを癒やしてくれるはずだ。
移動時間を「耐える時間」ではなく「快適な散歩」に変えたいなら、ぜひ一度店頭でその浮遊感を体験してみてほしい。
■商品概要
品番：MNAGS
カラー：ブラック
サイズ：縦43センチ×横30センチ×幅14センチ
素材：ポリエステル
容量：約19リットル
重量：約1000グラム
販売価格：1万8590円
販売店舗：洋服の青山全店、公式オンラインストア
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】無重力リュック
この「重いリュック問題」を解決するために採用されたのが、「自動車のサスペンション構造」だ。背面に搭載された特許技術「AGS（ANTI GRAVITY SYSTEM）」が、歩行時の動きに合わせて上下にスライド。重力による衝撃を吸収し、体感重量を約40％も軽減するという。さらに撥水加工も施されており、急な雨でも安心の設計となっている。
■開発担当者インタビュー
驚異の技術について、開発の舞台裏を青山商事株式会社の担当者に聞いた。
ーー自動車のサスペンション技術をリュックに応用するうえで、最も苦労した技術的な壁は何でしたか？
サスペンションの「反発力」の微調整に苦労しました。荷物の重さに左右されず衝撃を打ち消す特許技術AGSにより、理想の浮遊感と安定した背負い心地を高い次元で両立させています。
ーー体感重量40％減という数字は驚異的ですが、実際に試してみたお客様からはどのような驚きの声が上がっていますか?
以下のようなお声をいただいています。
・PCやマイボトルなどの重量物を入れた際に、「歩くたびにリュックが弾んで重さを逃がしてくれる」という独自の浮遊感に対し、驚き感動した
・背負った瞬間に、重さが消える感覚がある
・立ち止まっている時よりも、歩行や走行といった「動き」が加わった時にこそ軽く感じる
ーー15万回の耐久テストを設定した背景には、ビジネスシーンでのどのような使用状況を想定されているのでしょうか？
ハイブリッドワークの定着により、毎日ノートPCなどの重量物を運ぶ過酷なビジネス環境を想定しています。
ーー正しい姿勢を維持できる設計とのことですが、どのような構造が姿勢のサポートに寄与していますか？
歩行時の衝撃をAGSが吸収し、肩への荷重ピークを逃がすことで前屈みを防ぎます。背筋を伸ばしやすく、PCワーク世代の悩みである凝りや腰痛の緩和をサポートする、体に寄り添う設計です。
ーー今後、この「無重力」技術をビジネスリュック以外の製品(たとえば学生向けや旅行用など)へ展開する構想はありますか？
今回のバックパックが好評のため、ビジネス遣いを軸とした新たな商品企画を検討中です。
■重い荷物から解放される新時代のビジネスギア
PCや書類、水筒。重い荷物でも、この「無重力リュック」があれば移動のストレスは劇的に軽減される。自動車の知恵をカバンに詰め込むという「プロの解決策」が、現代人の疲れを癒やしてくれるはずだ。
移動時間を「耐える時間」ではなく「快適な散歩」に変えたいなら、ぜひ一度店頭でその浮遊感を体験してみてほしい。
■商品概要
品番：MNAGS
カラー：ブラック
サイズ：縦43センチ×横30センチ×幅14センチ
素材：ポリエステル
容量：約19リットル
重量：約1000グラム
販売価格：1万8590円
販売店舗：洋服の青山全店、公式オンラインストア
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。