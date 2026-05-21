健康や野菜不足が気になる人に向けた「健康食前の一皿シリーズ」。全12種、各115円〜【写真】管理栄養士・伊達友美さんも太鼓判。全12種ラインナップと“おすすめの食べ合わせ”回転寿司チェーン「くら寿司」で、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」全12種が全国販売されている。これまでくら寿司が続けてきた四大添加物(化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料)不使用へのこだわりから、健康志向の利用