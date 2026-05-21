くら寿司で食前の一皿“ベジファースト”を新習慣に。野菜不足を手軽に補う全12種が全国で販売中
【写真】管理栄養士・伊達友美さんも太鼓判。全12種ラインナップと“おすすめの食べ合わせ”
回転寿司チェーン「くら寿司」で、健康を意識した新メニュー「健康食前の一皿シリーズ」全12種が全国販売されている。これまでくら寿司が続けてきた四大添加物(化学調味料、人工甘味料、合成着色料、人工保存料)不使用へのこだわりから、健康志向の利用者からは「回転寿司でも野菜をとりたい」という声が多く寄せられていたという。その声に応える形で登場したのが今回のシリーズだ。
厚生労働省の「令和6年国民健康・栄養調査」によると、成人1日あたりの野菜摂取目標量は350グラム以上。実際の摂取量は平均258.7グラムにとどまり、目標値を下回る状況が続いている。忙しい毎日の中で、野菜をしっかりとるのは意外と難しい。
「健康食前の一皿シリーズ」は、豊富なメニューをワンプレートで少量ずつ楽しめるという回転寿司ならではの利点を生かし、野菜を中心としたメニューで不足しがちな栄養素を無理なく補える。価格は全品120円(回転レーン上では各115円※一部店舗では価格が異なります)。普段あまり食べない食材でも「1皿だけ試してみよう」と思える気軽さが魅力だ。
■全12種、どれを選ぶ？注目の6皿を紹介
ラインナップは野菜・海藻・鶏肉をメインにした全12種。ここでは特に注目したい一皿を紹介する。
「ブロッコリーサラダ(アンチョビマヨ)」(糖質3.0グラム、67.5キロカロリー)は、スルフォラファンとアントシアニンの組み合わせで、エイジングに寄り添う栄養をプラス。にんにくを効かせたアンチョビマヨネーズがアクセントで、副菜としてもお酒のおつまみとしても手が伸びる。
「かぼちゃとさつまいものマリネ」(糖質8.3グラム、82.5キロカロリー)は、揚げたかぼちゃとさつまいもの甘みに、バルサミコの酸味が効いた一皿。β-カロテンと食物繊維を一緒にとれて、見た目もカラフルで気分が上がる。
また、シャリの代わりに大根と人参の酢漬けを使った「シャリ野菜」もリニューアルして戻ってきた。「シャリ野菜 まぐろ」は糖質1.6グラム、30.7キロカロリー(たんぱく質×鉄分)。「シャリ野菜 サーモン」は糖質1.7グラム、35.8キロカロリー(ビタミンE×β-カロテン)。数の子マヨネーズが魚と野菜をまろやかにまとめ、シャリがなくてもちゃんと“お寿司を食べた”満足感が残る。糖質を控えたい日や、ダイエット中の家族と一緒に行くときに選択肢があるのは心強い。
「食前酢 りんご」(糖質5.9グラム、23.4キロカロリー)は、発酵由来の酢酸とりんご果汁を合わせた黒酢ドリンクで、はちみつを使っているのでツンとしすぎず飲みやすい。酸味が口の中をリセットしてくれるので、このあとの寿司がよりおいしく感じられそう。
デザートの「豆乳ぷりん(いちごソース)」(糖質8.1グラム、38.3キロカロリー)は、大豆イソフラボン×アントシアニン×エラグ酸の“トリプル抗酸化デザート”。食後に罪悪感なく手を伸ばせる一皿だ。
このほか、「海藻サラダ」「沖縄もずく」「ゆず白菜」「チキンサラダ(山形産ハーブ鶏使用)」「優しいトマト」「玉ねぎの冷製スープ」と、全12種がそろう。どれも小ぶりサイズで、数皿組み合わせて選ぶのもいい。
■管理栄養士・伊達友美さんおすすめの食べ合わせも
シリーズには、管理栄養士・伊達友美さん監修の「おすすめの食べ合わせ」が用意されている。食前の一皿に、寿司ネタを組み合わせる楽しみ方だ。
・「豆乳ぷりん(いちごソース)」×「オニオンサーモン」：イソフラボン＆アントシアニンと硫化アリル＆アスタキサンチンで若々しさをサポート
・「ゆず白菜」×「納豆」：クエン酸と発酵食品で内側を整える
・「かぼちゃとさつまいものマリネ」×「大葉生たこ」：ビタミンA&Cとタウリンで、疲れが残りがちな大人のインナーケア
このほか「海藻サラダ×熟成まぐろ」「ブロッコリーサラダ×いくら」など、全12種類の組み合わせが用意されている。自分の気になる一皿にどの寿司が合うのか、くら寿司公式サイトの「健康食前の一皿シリーズ」特設ページでチェックしてみよう。
伊達さんは「普段はあまりお米を食べない人も、お魚を食べない人も、海藻を食べない人も、それぞれが自分の好みに合わせて栄養をプラスできるのが回転寿司の魅力。『食べたいものを、食べたい時に、食べたいだけ食べる』という理想の食事が実践できる回転寿司は、まさに世界に誇れる日本の食文化です」とコメントを寄せている。
「野菜が足りていない気がする」と感じながら、忙しさの中で後回しにしている人は多いはず。そんな人は、まずはくら寿司で気軽な1皿から試してみてはいかがだろう。
※店舗により価格は異なる。一部商品は予定数量に達し次第、販売終了。お持ち帰りは不可。注文レーンの場合は価格が異なる。
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