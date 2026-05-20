初日に退職した新入社員！勤務すらしなかった驚きの退職方法を描いたゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの『運び屋ゆきたの漫画な日常』より『すごい辞め方』をピックアップするとともに話を聞いた。【漫画】本編を読む■初日で辞めた新人社員の消え方『すごい辞めかた』01『すごい辞めかた』02『すごい辞めかた』03『すごい辞めかた』04『すごい辞めかた』05『すごい辞めかた』06宅配業者は退職者が多いという。その中でも衝撃的