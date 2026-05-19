まるでテレビショッピングのようなダイナミックな反応に、接客する側も楽しくなってくる！【漫画】本編を読む雑貨販売員としての日常を漫画にして発信しているオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。接客業といえば理不尽なクレームなどで大変なイメージもあるが、そんな日々ばかりではない。中には思わず「接客って楽しい！」と感じさせてくれるお客さんもいるようだ。今回は、まるでテレビショッピングの出演者のようにリアクショ