【サイコーの客】「えー!!2つで3000円!?安い!!」まるでテレビショッピング！店員をノリノリにするリアクション上手な神客【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨販売員としての日常を漫画にして発信しているオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。接客業といえば理不尽なクレームなどで大変なイメージもあるが、そんな日々ばかりではない。中には思わず「接客って楽しい！」と感じさせてくれるお客さんもいるようだ。今回は、まるでテレビショッピングの出演者のようにリアクション抜群だった“ノリのよすぎるお客さん”とのエピソードを紹介する。
ある日、商品を購入したお客さんとの会計中のこと。オムニウッチーさんが「3000円です」と伝えると、お客さんは「2つ買ったのに？」という表情を浮かべた。
そこで「こちらは2つセットの価格なんです」と説明すると、「えー!!!!2つで3000円!?安い!!」と全力リアクション。まるで通販番組のような驚きっぷりに、店内の空気も一気に明るくなったという。
■最高なリアクションに接客ワードも止まらない!?
さらに、「あちらにある食器はすべてセット販売なんです」と説明すると、お客さんのテンションはさらに加速。「えぇ!!このおしゃれな丼が、まさかの!?」とキラキラした反応を返してくれたそうだ。
オムニウッチーさんは、「リアクションがいいお客様は基本話しやすく、ノリもいい方が多いのでとても接客しやすいです」とコメント。接客する側も自然とテンションが上がり、会話がどんどん弾んでいくのだという。
■ノリノリの接客は楽しい！
このエピソードには、同業者からも共感の声が続々。「お客さんの反応がよいと、接客ワードが歌のように出てきます」というコメントも寄せられた。
それに対し、オムニウッチーさんも「わかります！」と大共感。「たとえ購入してもらわなくても構わないので、こちらもノリノリで接客できるところが楽しいですね！」と語っている。確かに、相づちが気持ちよく返ってくると、つい“おすすめポイント第2弾”まで披露したくなる気持ちはわかる。
■最後は“追いプレゼン”で購入決定！
接客業では、時に嫌な思いをすることもある。それでも、感謝の言葉をかけてくれたり、今回のように全力でリアクションしてくれるお客さんと出会うと、「この仕事やっててよかったな」と感じる瞬間があるそうだ。
今回のお客さんは「実はこの丼、お箸が2膳も付いてくるんですよ」と追加情報を伝えると、「えぇぇ!?」と再び驚がく。その勢いのまま、お皿セットに加えてその丼セットも購入する流れになったという。販売員とお客さん、双方のテンションがきれいにかみ合った、なんとも平和で楽しい接客エピソードである。
取材協力：オムニウッチー(＠omni_uttii821)
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