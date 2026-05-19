おいしそうな串焼きなのに「全部は食べられない」？やってきたかわいすぎる“常習犯”に納得【漫画】本編を読むアジアを旅する最中、立ち寄った串焼き店で出合ったキュートな“串焼き泥棒”を描いたエッセイ漫画「海外の食べれなくなるめし。」に、X上で多くの反響が集まった。作者は、海外で体験した出来事を描く漫画家の五箇野人(@gokayajin)さん。ゲッサン(小学館)で連載中の「海外 縁にまかせて歩くだけ。」や、「つかれたとき