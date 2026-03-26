娘のある行動でADHDを疑う母親【漫画】本編を読む勉強や運動がよくできる長女の行動をきっかけにADHDを疑い始めた母親の体験を描いたブログ『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』が注目を集めている。作者の早乃あかり(@akari238ffm)さんは、ASDの息子とADHD疑惑のある長女を育てるなかでの気づきをリアルに描く。本作の背景や子育てへの思いについて話を聞いた。 ※本作は著者の体験を描いたコミックエッセイです。紹介してい