「2秒もじっとしない」優秀な長女がADHD？→疲弊した母が「また出た」とADHD疑惑を笑って受け入れるまで【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
勉強や運動がよくできる長女の行動をきっかけにADHDを疑い始めた母親の体験を描いたブログ『娘のADHD疑惑・検査診断していない理由』が注目を集めている。作者の早乃あかり(@akari238ffm)さんは、ASDの息子とADHD疑惑のある長女を育てるなかでの気づきをリアルに描く。本作の背景や子育てへの思いについて話を聞いた。
※本作は著者の体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療機関にご相談ください。
長女のサユミちゃんは小学生のとき、勉強も運動もよくでき、一見すると発達障害とは無縁に思えた。しかし、1歳のときから2秒とじっとしていられないほど走り回り、小学生になってからも忘れ物などの不注意が非常に多かった。毎日注意することに疲れていた早乃さんだが、数年かけて学ぶうちに｢勉強も運動もできるADHDの子もいる｣と知り、ようやく納得できたという。
現在も、iPadでドラマを流しながらスマホで音楽を聴き、散らかった部屋で勉強するなど、ひとつのことに集中するのが苦手な特性がある。以前はイライラしていたが、今では｢また出た〜！｣と笑って受け止められるようになった。
一方、息子のリク君はおとなしいタイプのASDだ。小さいときはとても｢いい子｣だったが、今振り返ると親が楽だっただけで、本人は困っていたのかもしれないと早乃さんは語る。かつては自身の｢こうあるべき｣という考えを押しつけてしまった反省もあり、今は普通に合わせるよりも、子どもたちの得意や好きなことを大切にしている。
■自分への気づきと未来への信頼
早乃さん自身、リク君が発達障害と診断されたしばらくあとに｢私と同じかもしれない｣と気づいた。自分の子どものときを思い出すとリク君とそっくりなところがたくさんあり、自分が当時のときどう感じていたかを思い出しながら接し方を考えられるようになったという。
発達障害にはいろいろなタイプがあり、正解の特別なアドバイスはない。早乃さんは、発達障害を｢誰にでもある人間の特性が強く出ているもの｣と捉えている。
｢なんとかなる！｣と語る早乃さん。自身も大人になれたし、時代もどんどん便利になっていくため、きっとこれからも大丈夫だと子どもたちを信じている。社会のルールを教えつつ、安心して自分を出せる環境を作ってあげたいと結んだ。
取材協力：早乃あかり(@akari238ffm)
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