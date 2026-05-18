英国発のオーラルケアブランド「EUTHYMOL(ユーシモール)」は、2026年5月16日から6月8日(月)まで、原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」2階のCOVERでポップアップストア「THE PURPLE GLOW MAISON」を開催中。また、本ポップアップストアにて、新シリーズの「ホワイトレッドローズ」シリーズと、歯みがき各種のミニサイズ(38グラム)が先行販売されている。【写真】気軽に試せるミニサイズの歯みがき(先行販売)「EUTHYMOL」が原宿に