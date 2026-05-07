来週（2026年5月11日〜5月17日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３『状況を整えてあげましょう』｜総合運｜★★★☆☆身近な人の行動や自分を取り巻く環境の中で、ハラハラしてしまうことが多いです。自分からも平和