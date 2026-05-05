定番のアップデート、新色探し、挑戦してみたいデザインなど、欲しい服をあれこれ想像するときに、デニム主体で考えるとハズさないから。複雑なテクニックは必要なし。ただ気分をゆだねるだけで、「ベーシック+新しさ」の絶対バランスが成立する、デニムありきの更新リストを作成。デニムをトップスでドレスアップかわいいとはまた違う女っぽさを求めて、体のパーツをキレイに見せてくれるようなデザインや質感のシャツ＆ブラウス