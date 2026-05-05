組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！「なじませる」ことを意識することが、パキッとした白と差がつく色との組み合わせをまとまりよく見せるポイント。白を混ぜたような淡いトーンを基準に、チューニングを合わせた配色を模索。【POINT】シャツ感覚で羽織れる薄手のゆったりとしたジャケット。白やベージュ感覚でつかえて、適度なフレッシュさを呼