【漫画】「お客様は神様ですか？」12話(1/9)【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む販売の仕事での体験や日常を漫画にし、X(旧Twitter)やInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗ではさまざまなお客様や場面に遭遇するという。なかでも、顧客の優位な立場から従業員に対して理不尽なクレームや侮辱などをする迷惑行為「カスタマーハラスメント」(以降、カスハラ)を描いた「かすはら物語」や「お客様に助けられた