来週（2026年5月4日〜5月10日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面以外ではほぼ無心です』｜総合運｜★★★★☆良くも悪くもほぼ無心で、タスクを処理していきます。目的も決まってるし忙しいからでしょう。時