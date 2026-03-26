「エンゼルケアができなくなった私に…」01【漫画】本編を読む＜亡き祖母から意外な形でメッセージが…!?＞幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動するアヤさん。現在は看護師・看護学生向けの総合Webメディア「ナース専科」にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載中だ。今回は、同メディアで公開された作品「エンゼルケアができなくなった私に…」を紹介するとともに、震災時も現場で働き続ける看護師の使命