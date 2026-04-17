「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」と言えば、亀田製菓の代表的な商品。実は2026年は、「亀田の柿の種」が60周年、「ハッピーターン」が50周年を迎えるW周年。これを記念し、2026年4月20日(月)から2つの味わいが入れ替わった「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」が期間限定で発売される。【新商品】亀田製菓「亀田の柿の種」と「ハッピーターン」が夢のコラボレーション！「亀田の柿の種」と