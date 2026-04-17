娘に必死に気持ちを伝えたあと、父の目からは涙が…。【漫画】本編を読む自身の体験をもとにしたコミックエッセイで共感を集めてきたキクチ(kkc_ayn)さん。「父が全裸で倒れてた。」は、母を看取ってから約2年後、今度は父の介護に向き合うことになった日々を描いた作品だ。頼れる家族がいないなかでの決断、そして“親の老いと向き合う現実”が、静かに胸に迫ってくる。■言葉を交わせなくても伝わるものがある「父が全裸で倒れて