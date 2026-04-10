ある日突然「発達障害グレーゾーン」と言われた作者が、“生きづらさ”を感じた半生を振り返る【漫画】本編を読む今回、ウォーカープラスの新企画「ウォーカービズ」で紹介するのは、 介護日記漫画『電子書籍と親父の介護』でヤングジャンプ40周年記念漫画賞エッセイ部門で佳作を受賞した漫画家・クロミツさん( @kuromitsu1510)。ある日突然、「発達障害グレーゾーン」の特性を持つと言われ、これまでの人生で「甘え」「怠慢」「努