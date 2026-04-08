都心からのドライブやプチトリップで人気の千葉。県内各地で特色があり、場所ごとに楽しみ方があるのも魅力。そんな千葉県で冬から春にかけておすすめという養老渓谷。ハイキングスポットとしても人気で、“黒湯”が特徴の温泉も楽しめる。今回は大多喜町から養老渓谷を巡るツアーに参加した。【写真】江戸時代の商屋を改装した「小江戸とりっぷ館」大多喜町散策でおすすめの「宿と食事 ローブン大多喜町」で週末限定ランチコース