組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！「開放的な柄」こそシックな黒で。非日常を彷彿させる浮かれた柄に、洗練と落ち着きをもたらすベースが黒のモノトーン。無条件にアガるキャッチィなルックスはそっけない黒に飽きたときの刺激としても有効。【POINT】＋ジャケットで冷静さは保ったままフリルもあしらった陽気なドットに挑戦。よけいなだぼつき