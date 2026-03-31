『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに家族全員でいじめと戦うということ。サキコの場合』の作者・さやけん（嵯野 剣）さんにインタビュー【漫画】本編を読む家族にも悟られず4年間ものいじめに耐えてきたハルコを描いた漫画『家族全員でいじめと戦うということ。』の続編『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに家族全員でいじめと戦うということ。サキコの場合』。ハルコがいじめにあう要因となった同級生のサキコに焦