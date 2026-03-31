「お母さんの言うとおりにすれば大丈夫だから」母に支配される娘は学校でいじめられてしまい…【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
家族にも悟られず4年間ものいじめに耐えてきたハルコを描いた漫画『家族全員でいじめと戦うということ。』の続編『「お母さんの言うとおり」にしてきたのに 家族全員でいじめと戦うということ。サキコの場合』。
ハルコがいじめにあう要因となった同級生のサキコに焦点を当て、本作の作者・さやけん(嵯野剣)さんが「こちらのシリーズは実話をもとに、“いじめが起こる背景やさまざまな感情、想いは、ひとりの視点からでは絶対にすべて見ることはできない”という真実の複雑さを知るため、自分自身への教訓も兼ねて描いた作品です」と語るように、勧善懲悪では片付けることができないいじめの難しさを描いている。
■過保護な母によって幼稚園で孤立するサキコ
父と祖母の意向で公立の幼稚園へ入学したサキコ。私立園への入学を希望していたサキコの母は、公立園のことをよく思っておらず、過剰なクレームを入れるようになる。サキコはそんな母のことを自分を守るために正しいことをしていると信じていたが、周りの子どもたちはサキコと関わることを避けるようになっていく…。孤立するサキコにクラスの人気者・りぃちゃんが手を差し伸べ、仲を深めるものの、それをよく思わないクラスメイトによってふたりの関係は悪化し、さらに、転校生のハルコも巻き込んだいじめへと発展してしまう。
■「幸せな人は人を不幸にしない」という想い
──読者からの反響はいかがですか？
よく似た経験をしたことがある。こういうお母さんいるよね… といった感想が多かったです。
「子どもがいじめられる・いじめる原因はさまざまですが、親の関わり方も関係していることがある。と自身を見つめ直すきっかけになった」という感想が、とてもうれしかったです。
──読者からご自身がモンスターペアレントの被害を受けたというようなエピソードが送られてくることもあるかと思うのですが、印象的だったものはありますか？
「まったく同じ目にあった」「自分の親がそうだった」という方が意外に多くいらっしゃり、どこの世界にもありふれた情景なのだなと感じました。
「親という字は”木の上に立って見る”と書くから、あまり介入しすぎてはよくない」という感想には、なるほどと思いました。
──本作を描く上で難しかったところ、描き方で大事にしたところはどんなところでしょうか？
実話をもとにしていながらも、創作として登場人物を幸せな結末へと導きたいと強く願っていました。理由は、幸せな人は人を不幸にしない。という想いからです。
しかしながら、これほどこじれた関係をどう修復させたらいいのか。なかなか答えが導き出せずに時間がかかってしまいました。
──特にどんな人に本作を読んでもらいたいですか？
主に親御さん、学校の先生など、子育てに関わる人たちに読んでもらえたらと思います。また、ふり仮名がないので難しいかも知れませんが、幼い子どもたちにもこういった視点をもってもらいたいという気持ちから、子どもたちにも読んでもらえたらうれしいですね。
■取材協力：さやけん／嵯野 剣(@saya_ken2)
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