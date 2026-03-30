浅草六区ブロードウェイにて、春季イベント「浅草六区 SAKURA STREET ー桜艶通りー」が2026年3月27日から4月5日(日)までの10日間開催中だ。期間限定で登場する桜並木や花魁道中をはじめとするパフォーマンスが楽しめるほか、協賛のJT(日本たばこ産業)が「Ploom LOUNGE(プルーム・ラウンジ)」を出展。喫煙ブースの提供や加熱式たばこスティックブランド「EVO」シリーズのテイスティング、デバイス販売を実施する。【写真】「浅草六