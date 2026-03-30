日常の一コマを描いた漫画が人気のカマタミワさんにインタビュー【漫画】本編を読む一人暮らしエピソードを中心に日常のふとした瞬間を切り取り、多くの共感を呼んでいるカマタミワさん。そんなカマタさんの漫画にたびたび登場するのがわんちゃんだ。わんちゃんとの交流にまつわるお悩みエピソードながら、個犬特定されないように、犬種を変えて執筆するカマタさんの心遣いにもクスッと笑いがこぼれてしまう漫画に注目。■お犬さま