よかれと思ったのに…「思ったのと違ったんで、もう大丈夫です」犬をスンとさせてしまったある行動【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
一人暮らしエピソードを中心に日常のふとした瞬間を切り取り、多くの共感を呼んでいるカマタミワさん。そんなカマタさんの漫画にたびたび登場するのがわんちゃんだ。わんちゃんとの交流にまつわるお悩みエピソードながら、個犬特定されないように、犬種を変えて執筆するカマタさんの心遣いにもクスッと笑いがこぼれてしまう漫画に注目。
本作『いつもこうなるので、どうしたらいいのか教えてほしい話』では、作者のカマタミワさんが道端で遭遇したわんちゃんとのエピソードを通して、わんちゃんが喜ぶ撫で方を知りたい、という嘆きが描かれている。
すれ違うカマタさんを見つけ、「撫でてくれ！」と言わんばかりにへそ天をするわんちゃん。よだれを垂らすほど喜んでわんちゃんを撫でるカマタさんに対し、わんちゃんはスンとした表情になり…。
どちらかというと猫派だというカマタさんだが、「あまり猫に好かれるたちではないためにつれなくされて寂しい気持ちになることが多いのですが、そんな私にもわんちゃんは寄ってきてくれるので、最近犬に気持ちが傾いています」と語る。そんなカマタさんに、わんちゃんにまつわる近況を聞いた。
■カマタさんにわんちゃんにまつわるお話を聞いてみた
──2年以上前に執筆されたマンガですが、その後、わんちゃんの撫で方やわんちゃんと仲を深めるコツはつかめましたか？
この漫画を読んだ読者さんや、周りの方々から、撫で方をたくさん教えていただきました！私は撫でる力が弱すぎたようです。毛をフワフワ撫でるというより、地肌をしっかり擦る感じがいいようです。
──路上で見かけたわんちゃんで、印象的だった子はいますか？
先日、壁が全面ガラスのおしゃれカフェの目の前で、散歩中のわんちゃんがまったく動かなくなってしまい、飼い主さんとの引っ張り合いの様子をカフェのお客さん皆で眺めることになりました。全員笑っちゃっていておもしろかったです。
根負けした飼い主さんがおやつを出してわんちゃんに食べさせた瞬間、嘘みたいにスッと歩き出しました(笑)。そのうち漫画にしたいです。
──わんちゃんを飼っているお知り合いがいるなど、路上以外でわんちゃんと関わることはありますか？そのときは、わんちゃんからどんな対応をされるのでしょうか？
実はこの漫画を読んだ友人が飼っているわんちゃんのお散歩を任せてくれて、たくさん一緒に遊べて幸せでした！
よく観察していると、その場にいる飼い主の友人、もうひとりの友人、私の中で、私が一番地位が低い(多分わんちゃん自身より下)と判断しているのがよくわかる感じだったのですが(笑)、お散歩に連れて行ったあとは仲良くなれました！
■取材協力：カマタミワ(@kamatamiwa)
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