犯人を予想する漫画「仮門」P156【漫画】「仮門」1話から最新話まで読める！続きを楽しみに待つ読者であふれかえっている話題のミステリー漫画がある。SNSで発表されている犯人を予想する漫画『仮門』だ。「めちゃくちゃおもしろい」「正直まだ犯人を予想すらできてないけどハマっている」「人物の関係とかすごくて何回も読み返しちゃう」とコメント欄には絶賛の声が並ぶ。犯人を予想する漫画「仮門」P157犯人を予想する漫画「仮門