お気に入りの人が来たらいち早くすり寄っていく【漫画】本作を読む社内に響き渡る電話の着信音。この会社では電話対応は事務員の仕事の一環となっていたが、事務員はそのとき何をしていたのか。驚くことに手鏡で自分の顔をうっとり眺めていたのである。blog112-2blog113-1社内ならまだしも、お客様に同僚の悪口を言ってしまうのは困りもの…■周囲を振り回すモンスターOL本作は実話がベースのエピソードだ。作者であるぷく子(@puku