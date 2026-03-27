2026年3月18日、株式会社ロッテ(以下、ロッテ)本社にて、「ロッテビスケット事業50周年記念 新商品発表会」が開催され、ビスケットカテゴリーで13年ぶりとなる新ブランドが発表された。【写真】「The BUTTER」には特製のじゅんわりバターソースがイン！ロッテの「Theシリーズ」は「The BUTTER」、「The CARAMEL」で展開1948年に創業したロッテはガム、チョコレート、キャンディ、アイスクリームに次ぐ第5の柱として、1976年にビス