ごはんがおいしいことで有名な富山県。せっかくの旅行は思い切り楽しみたい！富山のグルメを余すことなく味わうべく、鉄板グルメを選抜＆現地の魅力を知り尽くしている富山県観光振興室にインタビュー！これを読めば、富山旅が120%楽しめるはずだ。【写真】ホタルイカ■富山に行ったら絶対食べて！鉄板の富山グルメ8選■1．富山湾鮨「天然のいけす」と呼ばれる富山湾でとれた、新鮮なネタを堪能できるのが富山湾鮨だ。県内各地の寿