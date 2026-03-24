「屋根が壊れている」「屋根が飛んだら近所迷惑になる」などと不安を煽って必要のない修理をさせる業者。幽霊や怪異ではないが、これはこれで怖い。【漫画】本編を読む大雨や台風の季節、住宅街にふいに現れる“親切そうな人物”。「お宅の屋根の板金が浮いているのが見えて…」と声を掛けてくるその姿は、一見すると善意に満ちている。しかし、その裏に潜んでいるのは巧妙な詐欺の可能性だ。今回紹介するのは、郵便配達員が実際に