【漫画】本編を読むホームセンターで揃えた材料とハロウィンの衣装。就活に50回連続で失敗した聴村(ききむら)りすんが、ヤケクソで始めたのは「1回1万円」という法外な値段の懺悔室だった。社会をナメきった女子大生の小金稼ぎのはずが、その扉を叩くのは、常人の理解を超えた「本物の闇」を抱えた人々で――。ホラー漫画界の鬼才・洋介犬(@yohsuken)さんが放つ新作『黒懺悔』。閉ざされた密室で語られる、殺戮、狂信、そして時に