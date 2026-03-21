仕事が入ったので送り火に参加せず帰ろうとすると、助手席からすごい目ヂカラで見てくるじいちゃんの霊が…。【漫画】本編を読む／じいちゃんの霊の本当の目的は…？お盆で実家に帰省していた主人公。しかし急な仕事が入り、送り火を待たずに帰ることになってしまう。母からは「今から？送り火、今夜よ」「こういうのちゃんとしないとじいちゃん怒るよー」と呼び止められるが、そのまま車を走らせ帰路についた。ところが――本当に