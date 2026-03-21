4年間もクラスで無視され続けていた娘。親には言えなかった「いじめ」の実態と向き合う【漫画】本編を読む「お姉ちゃん、学校でいじめられてるんだってーー。」同じ小学校に通う弟のひと言で、娘・ハルコがいじめられていることを知った母親。ハルコはいつも学校に楽しそうに通っていたし、放課後も友達と遊びに公園に出かけていた。それがすべて、ハルコの演技だと知った母親は...？家族に見せる笑顔の裏で、「今日も無視されるた