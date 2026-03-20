「どこから手を付ければいいかわからない」と絶望している人へ。年間3000件以上の現場をこなすプロの視点は、驚くほど合理的で優しい。一気にすべてを片付けようとするから動けなくなる。今日から試せる「ハードルを下げた」片付けのコツを、ゴミ屋敷清掃の第一人者、石田社長に教えてもらった。【漫画】本編を読むimg-0019■ゴミに埋もれた部屋は、彼女の「心の悲鳴」そのものだったブラック企業での激務といじめにより、自分の部