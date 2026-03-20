普段はかわいいハムスターなのだが…【漫画】本編を読む＜ハムスターの脱走に悲しむ飼い主だが…!?＞しゃけなかほい(@syake8989)さんは、自身の妊娠をきっかけに育児や日常を描き始めた漫画家だ。なかでも、かつて飼っていたゴールデンハムスターのナッツちゃんとの実体験を描いたエッセイ漫画が、多くの共感を呼んでいる。■絶望の淵で選んだ「たまたま」の階段「ハムスター飼ってた時の話」1-11-21-3社会人になりたてのとき、し