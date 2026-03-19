2026年は1月から11月まで、ほぼ毎月のように計8回以上の3連休が訪れる「連休アタリ年」。しかし同時期は、花粉シーズンと連休が重なり外出を控える人が増える時期でもある。「旅を楽しくする」をテーマに国内外で75施設を運営する星野リゾートは、このカレンダーの並びに合わせ、年間を通じて計画的に連休を楽しみ尽くす「連休攻略シリーズ」を開始する。【写真】OSAKA PIKAPIKA NIGHT(イメージ)シリーズ第一弾は、テーマ