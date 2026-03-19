2026年は連休アタリ年！年8回以上の3連休を“タイパ”と“体験の質”で攻略する、星野リゾートの「連休攻略シリーズ」が始動
2026年は1月から11月まで、ほぼ毎月のように計8回以上の3連休が訪れる「連休アタリ年」。しかし同時期は、花粉シーズンと連休が重なり外出を控える人が増える時期でもある。「旅を楽しくする」をテーマに国内外で75施設を運営する星野リゾートは、このカレンダーの並びに合わせ、年間を通じて計画的に連休を楽しみ尽くす「連休攻略シリーズ」を開始する。
【写真】OSAKA PIKAPIKA NIGHT(イメージ)
シリーズ第一弾は、テーマパークの熱狂と街の活気に浸る「王道パーク旅」と、花粉や喧騒を離れて沖縄の清々しい春に身をゆだねる「花粉ゼロの沖縄・穴場避粉旅」。
■【背景】なぜ2026年の春連休は「攻略」が必要か
2026年は、1月から11月までほぼ毎月のように3連休以上が計8回以上訪れる、稀に見る「連休アタリ年」。外出のチャンスが飛躍的に増える一方で、混雑による「時間のロス」と体調不良による「体験の質の低下」が懸念される。
■(1)2026年・3連休カレンダー(全8回)
・第1回：1月10日(土)〜1月12日(祝)※成人の日
・第2回：2月21日(土)~2月23日(祝)※天皇誕生日
・第3回：3月20日(祝)〜3月22日(日)※春分の日
・第4回：5月2日(土)〜5月6日(祝)※GW
・第5回：7月18日(土)〜7月21日(祝)※海の日
・第6回：9月19日(土)〜9月23日(祝)※敬老の日・国民の休日・秋分の日
・第7回：10月10日(土)〜10月12日(祝)※スポーツの日
・第8回：11月21日(土)〜11月23日(祝)※勤労感謝の日
■(2)課題：混雑と花粉が「連休の質」を下げる
せっかくの3連休も渋滞や行列に時間を取られては、本来の目的であるリフレッシュを十分に味わうことができない。また、2026年は全国の広い範囲で花粉の飛散が予測(※1)されており、それにより、外出を回避する人も多く「旅に出たいが花粉が怖い」層が拡大している(※2)。
そこで星野リゾートは、限られた3日間を最大限に楽しみ尽くすための「タイムパフォーマンスと体験の質を両立させた連休攻略」を提案。「連休アタリ年」だからこそ、直前の無計画な出発は禁物。移動時間を短縮できる好立地の宿を選び、さらに宿でのアクティビティを事前に計画に組み込むことで、3日間という限られた時間を質の高い時間へと変えることができる。
※1：日本気象協会ホームページによる
※2：一条工務店「自宅内での花粉症に関するアンケート2025」による
■【王道パーク旅】テーマパークを満喫！タイパ(時間効率)で攻略する
テーマパークを主役に、周辺観光・宿・イベントをすべて楽しみ尽くす欲張りルート。カギは「事前計画」と「好立地の宿」の組み合わせ。
■OMO7大阪(おも)by 星野リゾート(大阪府)
■テーマパークも街歩きも。欲張りな「旅のスケジュール」で攻略！
「なにわラグジュアリー」を体感できる「街ナカ」ホテル。新今宮に位置し、大阪の観光スポットへはアクセス抜群。初日はテーマパークのガイドブックには載っていないツウな情報を、オリジナル映像を交えて紹介するアクティビティで、しっかり予習して期待感を高める。そして翌日は、ホテルからテーマパークまで送迎バスで移動。乗り換えのタイムロスをゼロにできる。
テーマパークを満喫したあとは、限定のなにわグルメや遊びを満喫できるイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」に参加。ガーデンエリアに誕生した「PIKAPIKA横丁」で大阪の街の活気を満喫できる。1日目はホテルのアクティビティで予習、2日目はテーマパーク、夜はホテルイベント、3日目は大阪市街観光と、欲張りな3日間を設計可能。
■1955東京ベイ by 星野リゾート(千葉県)
■1950年代の世界観も、パーク旅の快適さで攻略！
世界初のディズニーランドが誕生した1955年ごろのアメリカがモチーフで、便利で快適なテーマパーク旅を追求したホテル。滞在中いつでも自由に使えるパブリックスペース「2nd Room」では、チェックイン前に着換えや荷物整理、夜は軽食やドリンクを片手に楽しむことができる。また、夜間や早朝でもできたての食事を楽しめるオーシャンビューのレストランなど、パーク旅を便利で快適にする24時間オープンのサービスが充実。また、送迎バスでパークに直行直帰、移動の無駄がない。
2026年3月31日(火)までは、カラフルでアメリカンなキャンディ(※3)がテーマの、仲間とお菓子パーティーを楽しむイベント「American Candy Party 1955」が開催中。パークのテンションを保ったまま、ホテルでも存分に旅を楽しめる。
※3：アメリカでは、飴だけでなくチョコレートやジェリービーンズ、マシュマロなどのお菓子をキャンディと呼ぶ
■BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート(沖縄県・恩納村)
■沖縄でのアクティブな遊びも、仲間との自由な時間で攻略！
「よんな〜ちゅライフ」をコンセプトとする「BEB5沖縄瀬良垣」は仲間とゆるく自由に過ごせるホテル。テーマパークから那覇空港への帰路途中の、恩納村に位置する好立地。テーマパークでアクティブに過ごしたあとは、ホテルまで海岸線をドライブでき、ただの移動がすてきな体験に。
ホテルでは、カフェラウンジやキッチンカーの、ボリューム満点のハンバーガーやこだわりの詰まったガーリックシュリンプ、タコスやアサイーボールなど、仲間とメニューを持ち寄り、24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」で楽しい時間を過ごせる(※4)。
敷地内のプールやサウナをはじめ、レンタサイクルで周辺を巡り、近隣の海でマリンスポーツやカフェ巡りなど、沖縄をまるごと楽しむ欲張りな連休を過ごそう。
※4：日時により店舗が異なる
■【穴場避粉旅】春の花粉シーズン、逃げ場は「沖縄」にあった
沖縄の春は「うりずん」と呼ばれ、柔らかな日差しとさわやかな風が心地よい季節。さらに、沖縄県はスギやヒノキの花粉が少なく「避粉地」として花粉症の人でも快適に過ごすことができる(※5)。夏の混雑とは無縁の、静かで贅沢な旅が叶う。
※5：参考資料「林野庁」スギ・ヒノキ林に関するデータ
■星のや沖縄(沖縄県・読谷村)
■海風が抜ける開放感も、沖縄の贅沢な時間も攻略！
海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」は、沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォール」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室、沖縄文化を体験する道場が広がる、沖縄の贅沢を集めた海岸線に沿うリゾート。
花粉を気にせず、客室の窓を開放できるので海風が通り抜ける圧倒的開放感を楽しめる。また、目の前の美しい自然海岸で行う海風を感じながらの乗馬や、道場で沖縄伝統の「ぶくぶく茶」を楽しむひとときなどの特別な体験も。都市部の喧騒、花粉、混雑のいずれからも切り離された非日常に身をゆだねる、贅沢な3日間を過ごせる。
■星のや竹富島(沖縄県・竹富島)
■白砂の路地が続く原風景や、花粉を忘れるゆくい(深い休息)を攻略！
竹富島の東に位置する琉球赤瓦の集落「星のや竹富島」。約2万坪の敷地には、島内の家々と同じような、伝統を尊重して建てた戸建の客室、白砂の路地、プールなどがあり、沖縄の原風景が広がっている。泡盛やおつまみとともに島民とのおしゃべりや三線の演奏で、島民の暮らしに溶け込む体験ができる。
また、花粉を気にせず、牛の歩みに合わせて揺れる星のや専用水牛車で集落を巡り、客室の窓を開放し、花粉とは無縁の自然の風を感じながら「ゆくい(深い休息)」を過ごそう。
■星野リゾートについて
「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB(ベブ)」、心揺さぶる山ホテル「LUCY(ルーシー)」の6ブランドを中心に、国内75施設(国内70、海外5)を運営。2026年には創業112周年を迎えた。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】OSAKA PIKAPIKA NIGHT(イメージ)
シリーズ第一弾は、テーマパークの熱狂と街の活気に浸る「王道パーク旅」と、花粉や喧騒を離れて沖縄の清々しい春に身をゆだねる「花粉ゼロの沖縄・穴場避粉旅」。
■【背景】なぜ2026年の春連休は「攻略」が必要か
2026年は、1月から11月までほぼ毎月のように3連休以上が計8回以上訪れる、稀に見る「連休アタリ年」。外出のチャンスが飛躍的に増える一方で、混雑による「時間のロス」と体調不良による「体験の質の低下」が懸念される。
■(1)2026年・3連休カレンダー(全8回)
・第1回：1月10日(土)〜1月12日(祝)※成人の日
・第2回：2月21日(土)~2月23日(祝)※天皇誕生日
・第3回：3月20日(祝)〜3月22日(日)※春分の日
・第4回：5月2日(土)〜5月6日(祝)※GW
・第5回：7月18日(土)〜7月21日(祝)※海の日
・第6回：9月19日(土)〜9月23日(祝)※敬老の日・国民の休日・秋分の日
・第7回：10月10日(土)〜10月12日(祝)※スポーツの日
・第8回：11月21日(土)〜11月23日(祝)※勤労感謝の日
■(2)課題：混雑と花粉が「連休の質」を下げる
せっかくの3連休も渋滞や行列に時間を取られては、本来の目的であるリフレッシュを十分に味わうことができない。また、2026年は全国の広い範囲で花粉の飛散が予測(※1)されており、それにより、外出を回避する人も多く「旅に出たいが花粉が怖い」層が拡大している(※2)。
そこで星野リゾートは、限られた3日間を最大限に楽しみ尽くすための「タイムパフォーマンスと体験の質を両立させた連休攻略」を提案。「連休アタリ年」だからこそ、直前の無計画な出発は禁物。移動時間を短縮できる好立地の宿を選び、さらに宿でのアクティビティを事前に計画に組み込むことで、3日間という限られた時間を質の高い時間へと変えることができる。
※1：日本気象協会ホームページによる
※2：一条工務店「自宅内での花粉症に関するアンケート2025」による
■【王道パーク旅】テーマパークを満喫！タイパ(時間効率)で攻略する
テーマパークを主役に、周辺観光・宿・イベントをすべて楽しみ尽くす欲張りルート。カギは「事前計画」と「好立地の宿」の組み合わせ。
■OMO7大阪(おも)by 星野リゾート(大阪府)
■テーマパークも街歩きも。欲張りな「旅のスケジュール」で攻略！
「なにわラグジュアリー」を体感できる「街ナカ」ホテル。新今宮に位置し、大阪の観光スポットへはアクセス抜群。初日はテーマパークのガイドブックには載っていないツウな情報を、オリジナル映像を交えて紹介するアクティビティで、しっかり予習して期待感を高める。そして翌日は、ホテルからテーマパークまで送迎バスで移動。乗り換えのタイムロスをゼロにできる。
テーマパークを満喫したあとは、限定のなにわグルメや遊びを満喫できるイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」に参加。ガーデンエリアに誕生した「PIKAPIKA横丁」で大阪の街の活気を満喫できる。1日目はホテルのアクティビティで予習、2日目はテーマパーク、夜はホテルイベント、3日目は大阪市街観光と、欲張りな3日間を設計可能。
■1955東京ベイ by 星野リゾート(千葉県)
■1950年代の世界観も、パーク旅の快適さで攻略！
世界初のディズニーランドが誕生した1955年ごろのアメリカがモチーフで、便利で快適なテーマパーク旅を追求したホテル。滞在中いつでも自由に使えるパブリックスペース「2nd Room」では、チェックイン前に着換えや荷物整理、夜は軽食やドリンクを片手に楽しむことができる。また、夜間や早朝でもできたての食事を楽しめるオーシャンビューのレストランなど、パーク旅を便利で快適にする24時間オープンのサービスが充実。また、送迎バスでパークに直行直帰、移動の無駄がない。
2026年3月31日(火)までは、カラフルでアメリカンなキャンディ(※3)がテーマの、仲間とお菓子パーティーを楽しむイベント「American Candy Party 1955」が開催中。パークのテンションを保ったまま、ホテルでも存分に旅を楽しめる。
※3：アメリカでは、飴だけでなくチョコレートやジェリービーンズ、マシュマロなどのお菓子をキャンディと呼ぶ
■BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾート(沖縄県・恩納村)
■沖縄でのアクティブな遊びも、仲間との自由な時間で攻略！
「よんな〜ちゅライフ」をコンセプトとする「BEB5沖縄瀬良垣」は仲間とゆるく自由に過ごせるホテル。テーマパークから那覇空港への帰路途中の、恩納村に位置する好立地。テーマパークでアクティブに過ごしたあとは、ホテルまで海岸線をドライブでき、ただの移動がすてきな体験に。
ホテルでは、カフェラウンジやキッチンカーの、ボリューム満点のハンバーガーやこだわりの詰まったガーリックシュリンプ、タコスやアサイーボールなど、仲間とメニューを持ち寄り、24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」で楽しい時間を過ごせる(※4)。
敷地内のプールやサウナをはじめ、レンタサイクルで周辺を巡り、近隣の海でマリンスポーツやカフェ巡りなど、沖縄をまるごと楽しむ欲張りな連休を過ごそう。
※4：日時により店舗が異なる
■【穴場避粉旅】春の花粉シーズン、逃げ場は「沖縄」にあった
沖縄の春は「うりずん」と呼ばれ、柔らかな日差しとさわやかな風が心地よい季節。さらに、沖縄県はスギやヒノキの花粉が少なく「避粉地」として花粉症の人でも快適に過ごすことができる(※5)。夏の混雑とは無縁の、静かで贅沢な旅が叶う。
※5：参考資料「林野庁」スギ・ヒノキ林に関するデータ
■星のや沖縄(沖縄県・読谷村)
■海風が抜ける開放感も、沖縄の贅沢な時間も攻略！
海に抱かれる沖縄ラグジュアリーの最高峰「星のや沖縄」は、沖縄の史跡から発想を得た「グスクウォール」と自然海岸に囲まれた敷地に、色彩豊かな畑と庭、海に臨む客室、沖縄文化を体験する道場が広がる、沖縄の贅沢を集めた海岸線に沿うリゾート。
花粉を気にせず、客室の窓を開放できるので海風が通り抜ける圧倒的開放感を楽しめる。また、目の前の美しい自然海岸で行う海風を感じながらの乗馬や、道場で沖縄伝統の「ぶくぶく茶」を楽しむひとときなどの特別な体験も。都市部の喧騒、花粉、混雑のいずれからも切り離された非日常に身をゆだねる、贅沢な3日間を過ごせる。
■星のや竹富島(沖縄県・竹富島)
■白砂の路地が続く原風景や、花粉を忘れるゆくい(深い休息)を攻略！
竹富島の東に位置する琉球赤瓦の集落「星のや竹富島」。約2万坪の敷地には、島内の家々と同じような、伝統を尊重して建てた戸建の客室、白砂の路地、プールなどがあり、沖縄の原風景が広がっている。泡盛やおつまみとともに島民とのおしゃべりや三線の演奏で、島民の暮らしに溶け込む体験ができる。
また、花粉を気にせず、牛の歩みに合わせて揺れる星のや専用水牛車で集落を巡り、客室の窓を開放し、花粉とは無縁の自然の風を感じながら「ゆくい(深い休息)」を過ごそう。
■星野リゾートについて
「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB(ベブ)」、心揺さぶる山ホテル「LUCY(ルーシー)」の6ブランドを中心に、国内75施設(国内70、海外5)を運営。2026年には創業112周年を迎えた。
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