「ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出」【漫画】本編を読む『お宅の夫をもらえませんか？』や『田端、明日は売るつもり』などを描く漫画家のみこまる( @micomalu)さんのエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』を紹介したい。本作は、ドリンクホルダーに置いてあった飲み物を誤飲した経験を描く。よくある出来事だが、実は重篤な中毒症状になる危険もあるので気を付けよう。■ ペットボトルの中身はタバコの灰