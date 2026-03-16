誕生から43年目を迎えた「タマ＆フレンズ〜うちのタマ知りませんか？〜」が住む3丁目の世界に、大切な仲間との絆・青春を描いた「東京リベンジャーズ」のみんながやってきた！大切な仲間(フレンズ)が集まった異次元コラボの全容を公開しよう。【写真】「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」の異次元コラボグッズを見る異次元コラボ!?「タマ＆フレンズ」×「東京リベンジャーズ」のグッズがHMVで発売■コラボに登場する「東京