名古屋生まれの「がブリチキン。」と「世界の山ちゃん」が奇跡のコラボレーション企画をスタート。「がブリチキン。」は骨付鳥や唐揚げが人気のブランド。一方の「世界の山ちゃん」は“幻のコショウ”で味付けした「幻の手羽先」が看板メニューと、ともに“鳥料理”を提供する名古屋発祥のブランド。そんな2ブランドが今回、まさかのコラボレーションを実施。双方で限定コラボメニューを提供する。【写真】「世界の山ちゃん」で提