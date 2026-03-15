いよいよ2026年3月27日(金)から公開がスタートする、きかんしゃトーマスの新作映画『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』。公開を記念して、「ナムコポイントアプリ」ではプレゼントキャンペーンを実施中だ。【写真】きかんしゃトーマスの新作映画公開を記念した「ナムコポイントアプリ」の豪華プレゼントを見るきかんしゃトーマスの映画公開を記念した「ナムコポイントアプリ」のキャンペーンは3月