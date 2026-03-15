ある日「頭が痛い」と言う父【漫画】本編を読む高校生という多感な時期に、働き盛りだった父が若年性認知症を患う――。そんな衝撃的な実体験を、SNSやブログで淡々と、かつ痛烈に描き出しているのが吉田いらこ(@irakoir)さんだ。作品『若年性認知症の父親と私』は、父が発症してから亡くなるまでの23年間にわたる軌跡を、娘の視点から描いたセミドキュメンタリー。介護の美談としてではなく、戸惑い、逃避し、葛藤し続けたひとり