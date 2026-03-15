指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回は、最近のマイブームとクッキー作りでうっかりミスした話をお届け！【漫画】過去のマンガを読む■最近のマイブームは？「はなちゃんのブーム」1最近色々なところで即席の似顔絵を描く機会があり