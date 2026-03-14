15021569_6152【漫画】本編を読む朝の占い、ふとした瞬間のツキ。もしも「運」がアプリで数値化され、ここぞという場面でチャージして使えるとしたら――。今井大輔(@dice_k_imai)さんがX(旧Twitter)に投稿した短編漫画『ラッキーポイント』が、6.4万超の「いいね」を集め、大きな反響を呼んでいる。重要な会議で「運」を使い、成功を掴もうとする主人公・杉本。しかし、運に見放された部下の存在が、物語を予想もしない方向へと加