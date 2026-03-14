ヘッドウェア＆アパレルブランドの「New Era(ニューエラ)」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーションによるイースターコレクションが2026年3月12日に発売された。今年のイースターは4月5日。それに先駆けて、スヌーピーやウッドストック、チャーリー・ブラウンたちがイースターエッグとともに刺しゅうされた春キャップが、大人サイズ10種・キッズサイズ4種の全14種で登場している。【写真】ニューエラ×PEANUTS